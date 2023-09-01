صاروخ كوريا الشمالية.. فشل عملية انتشاله بعد اختفاء الحطام (فيديو)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن عملية انتشال حطام الصاروخ الفضائي الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، انتهت دون نتائج تذكر.

صاروخ كوريا الشمالية

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن عملية انتشال حطام صاروخ الفضاء الذي أطلقته كوريا الشمالية، قد انتهت أمس الخميس، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على حطام خلال تلك العملية التي استمرت لمدة 8 أيام، بحسب هيئة البث التليفزيوني الكوري الجنوبي.

تحطم صاروخ كوريا الشمالية إلى قطع صغيرة

وأرجع الجيش الكوري الجنوبي السبب في عدم العثور على حطام إلى تحطم صاروخ كوريا الشمالية إلى قطع صغيرة من خلال جهاز التفجير الأوتوماتيكي الذي تم تركيبه في المرحلة الأولى من الصاروخ.

وفشلت محاولة كوريا الشمالية الثانية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري إلى الفضاء يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بسبب خلل في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثانية.

سيول: كبار المبعوثين النوويين أدانوا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

في السياق قالت وزارة الخارجية في سيول إن كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أدانوا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية خلال مشاوراتهم الهاتفية.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة ليم سو سوك في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، إن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون ونظيريه الأمريكي سونج كيم والياباني هيرويوكي نامازو حثوا بيونج يانج على الوقف الفوري للاستفزازات.

استفزازات كوريا الشمالية

وقرر المسؤولون الثلاثة أن يراقبوا عن كثب احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية بمناسبة المناسبات الكبرى الأخرى في المستقبل، مثل الذكرى السنوية لتأسيس النظام الشمالي.