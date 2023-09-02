كيفية استخراج اشتراك المترو قبل بدء الدراسة.. اعرف الأسعار ونسبة التخفيض

قبل بداية العام الدراسي المقرر له نهاية سبتمبر الجاري، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، يبدأ الطلاب في التساؤل عن كيفية استخراج اشتراك المترو.

ويحرص عديد من طلاب الجامعات والمدارس، على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق، لما يقدمه من تخفيض كبير طوال العام الدراسي.

خطوات استخراج اشتراك المترو

ونعرض في السطور التالية، أبرز خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو والأوراق المطلوبة لذلك، وفق هيئة مترو الأنفاق في بيان لها، وجاءت كالتالي:

1ـ على الراغبين في استخراج اشتراك المترو التوجه لأقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو مثل المرج ورمسيس وحلوان ومنشية الصدر وعدلي منصور، ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات.

2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتي تشمل محطة القيام والوصول والاسم.

3- وضع 2 صورة شخصية على الاستمارة.

4- ختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو التابع لها الطالب.

5- يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.

6ـ يتم تحديد الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

7- يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور فقط وتجدد في الترم الثاني. أسعار اشتراك المترو.

وتصل نسب التخفيض على اشتراك الطلاب إلى نحو 98%، وقيمة الاشتراك لـ3 مراحل 33 جنيها، والـ4 مراحل 41 جنيها.