طريقة حصول الطلاب على اشتراكات المترو استعدادا للعام الدراسي الجديد

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، ما يجعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يستعدون لشراء وتجهيز كل ما يحتاجون إليه في العام الدراسي الجديد، ويعد اشتراك مترو الأنقاق من أبرز الأشياء التي يهتم الطلاب بها، إذ أنه يساعدهم على توفير أموالهم، كما أنه بعمل على توفير الكثير من الوقت في انتظار الطابور الخاص بشراء التذاكر.

وتتيح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الفرصة لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على الاشتراكات بأسعار مخفضة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي جاءت كالتالي:

خطوات حصول الطلاب على اشتراكات مترو الأنفاق

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق بالتوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- ثم يقوم بشراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للفئة التابع لها، سواء كان موظف أو طالب، ثم يقون بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.

- يتم إرفاق عدد 2 صورة شخصية 4x6 علي الإستمارة.

- يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة ، وتختم الصورة الثانية من الخلف بختم شعار الجمهورية من شؤون الطلاب في الكلية أو المدرسة التي يدرس بها الطالب.

- ثم يقوم الطالب بإرفاق صورة البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الرقم القومي مع الاستمارة.

- كما يتم إرفاق صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة مع الاستمارة.

- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الموبايل الخاص بالطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

- وبعد ذلك يتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

- يمنع استخدام الاشتراك لفير حاملة حتى لا يتعرض الطالب لغرامة مالية.