حالة الطقس غدا: حرارة شديدة وشبورة ورياح في الصباح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس، 31 أغسطس، ستكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار وحار رطب على السواحل الشمالية .

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدا

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس فتتكون الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 30درجة مئوية.