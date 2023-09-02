رابط الاستعلام عن قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بجامعة المنيا الأهلية

أعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، نتيجة تنسيق المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية من طلاب الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية طبقا للحصص المقررة بكل كلية من كل شهادة.

وقال القائم بأعمال جامعة المنيا الأهلية لـ«الوطن»، إنه يمكن للطلاب المتقدمين الحاصلين على تلك الشهادات الاستعلام عن نتيجة قبولهم بالرقم القومي من خلال الرابط التالي من هــنــا.

مواعيد تقديم المستندات بجامعة المنيا الأهلية

وأوضح أنه على الطلاب المقبولين مبدئيا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات قيدهم، وتشمل تقديم أصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية، وذلك لمدة يومين، اعتبارا من غدٍ الأحد والاثنين في تمام الساعة الثالثة مساء، ويسقط حق الطالب في القبول بعد هذا التاريخ.

وأوضح القائم بأعمال جامعة المنيا الأهلية أن إجراءات القيد تشمل دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة)، وذلك من خلال إذن دفع من شئون الطلاب بجامعة المنيا الأهلية بعد مراجعة الأوراق والسداد بالبنك الأهلي.

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة المنيا الأهلية

1- أصل الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد استيفاء جميع التصديقات.

2- أصل شهادة الميلاد المصرية للطالب.

3- مستند يشير إلى إقامة الطالب في البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية إقامة شرعية وفعلية من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضح به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضح بها تواريخ الدخول والخروج.

4- 6 صورة شخصية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

6- بطاقة الترشيح ويتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول.

7- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

8- دوسيه بلاستيك.

مع العلم أن القبول هو قبول مبدئي لحين فحص الأوراق الأصلية والتصديقات والتأكد من انطباق كل الشروط على الطالب المقبول.