عواصف وأعاصير تضرب الصين.. إنذارات باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة الكوارث

تواجه الصين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتظهر في صورة امطار واعاصير في أنحاء مختلفة من الصين.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» فان وزارة الموارد الطبيعية الصينية، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، أصدروا، إنذارات باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية المُحتملة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء في مناطق جنوبي وجنوب غربي البلاد.

عواصف مطيرة على الصين

كما جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، محذرًا من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف مطيرة في مقاطعات فوجيان وقوانجدونج ويوننان وسيتشوان.

وقال المركز إنَّه من المتوقع أن تشهد أجزاء من تلك المقاطعات الأربع أمطارا غزيرة يتجاوز منسوبها الأقصى 60 ملم في الساعة، وستكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، واقترحوا فصل الكهرباء عن الأماكن المحفوفة بالمخاطر.

اعصار ساولا

وتواجه الصين إعصار ساولا وهو تاسع إعصار خلال العام الجاري، والذي يضرب البلاد بسرعة تتراوح بين 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترَا في الساعة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إصدار إنذار باللون الأحمر لمواجهة الإعصار ساولا.

الصين تواجه الإعصار هايكوي

كما تواجه الصين إعصار هايكوي وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، وتحرك في اتجاه شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترا في الساعة، ويقترب بصورة تدريجية من المناطق الساحلية بالقرب من شرقي الصين.

وأوضح المركز أنَّ الإعصار هايكوي ربما يمر عبر جزيرة تايوان ويدخل مضيق تايوان قبل أن يقترب من سواحل فوجيان يوم الأحد تقريبا.

جدير بالذكر أنَّ الصين لديها نظام تحذير للطقس شديد الحمل الحراري مؤلف من 3 مستويات، إذ يمثل البرتقالي أشدها قسوة، يليه الأصفر ثم الأزرق.