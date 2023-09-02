«الإدارية العليا» تُلغي حكم مجازاة 3 مدرسين بخصم 15 يوما من رواتبهم

ألغت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم المطعون فيه من 3 مدرسين بالفيوم، بمجازاتهم بخصم 15 يومًا من أجر كل منهم، وذلك لتلقيهم تبرعات بصفتهم أعضاء مجلس إدارة تنمية المجتمع بكفر عبود عن طريق الإعلان مباشرة بإحدى القنوات الفضائية دون الحصول على تصريح بذلك.

تلقي تبرعات

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها في الدعوى رقم 44 لسنة 4 ق، قيام المطعون ضدهم مدرس أول بمدرسة كفر عبود الابتدائية، ومدرس بمدرسة كفر عبود الابتدائية الأزهرية، ومدرس بمعهد بنين كفر عبود الابتدائي الأزهري، لقيامهم خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى 1 سبتمبر 2017، وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم، خالفوا القواعد والتعليمات ذات الصلة بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بأن تلقوا تبرعات بصفتهم أعضاء مجلس إدارة تنمية المجتمع بكفر عبود عن طريق الإعلان مباشرة بإحدى القنوات الفضائية دون الحصول على تصريح بذلك، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

توقيع جزاءات تأديبية

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه تم توقيع الجزاءات التأديبية على بعض الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما، إضافة إلى خروجهما عن الحدود التي رسمها الدستور والقانون لممارسة هذا الاختصاص، والتي تقتصر على المخالفات التي ترى الجهة الإدارية إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق فيها دون غيرها من المخالفات حسبما سبق بيانه.