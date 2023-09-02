«الأرصاد»: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية حتى الثلاثاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون بين 33 إلى 34 في الظهيرة، وأغلب مناطق الجمهورية تعتبر قيم الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية، وسيستمر ذلك حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة، ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، وغير مثير لأي وأتربة ويلطف الأجواء بشكل كبير.

استمرار الشبورة المائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية مازالت مستمرة وهي الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

الظواهر الجوية ليست مؤثرة بأي شكل على أعمال الأنشطة اليومية

وذكرت، أن الظواهر الجوية ليست مؤثرة بأي شكل على أعمال الأنشطة اليومية مثل حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فهي معتدلة ومؤهلة لأعمال الصيد وأعمال التنزه كافة.