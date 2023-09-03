«الإسكان»: بدء تسليم وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة اليوم

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن اليوم يشهد بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة، لافتة إلى أنَّ موعد الانتهاء من التسليم سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023.

وتستعرض«الوطن» في السياق التالي، جدول مواعيد تسليم شقق «سكن مصر» المرحلة الثانية، وفقا للمعلن عنه من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

جدول تسليم وحدات الدفعة الثانية من سكن مصر بالقاهرة الجديدة

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، سيكون كالآتي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 82 يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 83 يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 84 يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 85 يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 86 يوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 87 يوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88 يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 89 يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 90 يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

توجيهات مهمة للفائز بالوحدة

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنَّه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر الكائن في 2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.