هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023.. اعرف «عز» بكام

سجل حديد عز هبوطًا كبيرًا في الأسعار السبت 2-9-2023، بنحو 35 ألفًا و165 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة 35 ألفًا و790 جنيهًا، وبلغت نسبة التراجع أكثر من 600 جنيه في الطن، وفقًا للأسعار المحددة منذ بداية التعامل من كل شهر.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023 في مصر، وفقًا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهي الأسعار التي يتم بيعها للمستهلك، وسجل الحديد الاستثماري اليوم نحو 34 ألفا 214 جنيهًا للمستهلك مسجلًا تراجعًا تجاوز الـ500 جنيه في الطن.

أسعار حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم 35 ألفًا 165جنيهًا للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

سجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت نحو 34 ألفًا و214 جنيهًا للطن الواحد، وهو السعر المعلن للمستهلك.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32 ألفًا و50 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

وجاء حديد السويس اليوم في مصر استقرارًا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

وبلغ سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

كما سجل سعر مصنع الجارحي استقرارًا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.