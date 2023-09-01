استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة.. «اعرف بكام طن حديد عز»

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-9-2023 استقرارا في الأسواق، عدا حديد عز إذ بلغ سعر الطن نحو 35 ألفًا و790 جنيهًا مقارنة بـ35 ألفا و830 جنيهًا أمس.

ومع بداية تحديد أسعار الحديد في بداية التعامل من كل شهر، شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة ثباتًا في الأسعار لكافة الشركات والمصانع وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل الحديد الاستثماري اليوم 34 ألفا و744 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة1-9-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهي الأسعار التي يتم بيعها للمستهلك.

أسعار حديد عز اليوم

- سجل سعر حديد عز اليوم 35 ألفًا 790 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 1-9-2023 34744 جنيهاً للطن الواحد، وهو السعر المعلن للمستهلك.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

وجاء حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32 ألفا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

وسجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما سجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وسجل سعر مصنع الجارحي استقرارا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.