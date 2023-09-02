أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023.. «المراكبي» بـ31.5 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023 ثباتًا إذ سجل سعر طن حديد عز 35 ألفًا و790 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وهي الأسعار المحددة منذ بداية التعامل من كل شهر، وشهدت أسعار الحديد ثباتَا في كافة الشركات والمصانع وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» ترصد أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهي الأسعار التي يتم بيعها للمستهلك، وسجل الحديد الاستثماري اليوم 34 ألفا و744 جنيهًا للمستهلك.

أسعار حديد عز اليوم

- سجل سعر حديد عز اليوم 35 ألفًا 790 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 2-9-2023 34744 جنيهاً للطن الواحد، وهو السعر المعلن للمستهلك.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32 ألفًا و50 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

وجاء حديد السويس اليوم في مصر استقرارًا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

وسجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما سجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وسجل سعر مصنع الجارحي استقرارًا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.