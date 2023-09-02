أسعار السمك اليوم السبت 2-9-2023 في الأسواق.. البلطي بكم؟

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 2-9-2023 في الأسواق والمحال المختلفة استقراراً، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، ومن ضمنها سمك البلطي الأكثر شراءً في الأسواق المصرية. وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ205 جنيهات.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ125 جنيها.

- سعر الوقار: الكيلو بـ148 جنيها.

- سعر القاروص: الكيلو بـ102 جنيه.

- سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ130 جنيها.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ86 جنيها.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ132 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ103 جنيهات.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ101 جنيه.

- سعر سبيط: الكيلو بـ210 جنيهات.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ85 جنيها.

- سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ80 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ57 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ79 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ108 جنيهات.