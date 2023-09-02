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الأمن السعودي يتعامل مع سائق صدم سيارة شرطة ولاذ بالفرار (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:15 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
القبض على سائق يصدم سيارة شرطة سعودية

القبض على سائق يصدم سيارة شرطة سعودية

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرين، بسبب  قيام سائق بصدم سيارة شرطة ولاذ بالفرار، إلا أن قوات الأمن السعودية تمكنت من القبض على الشخص.

شرطة منقطة الجوف تقبض على السائق

ونشر الأمن العام السعودي على صفحته عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا «بتويتر» الفيديو، مرفقا بتعليق «شرطة منطقة الجوف تقبض على السائق لصدمة مركبة أمنية».

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن شرطة منطقة طبرجل بمنقطة الجوف، نجحت في القبض على مواطن ألحق ضررًا بمركبة أمني عند حاولته الهرب أثناء قيادة مركبة من دون لوحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته على النيابة العامة».

 

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بقلم أحمد عادل موسى