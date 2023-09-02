الأمن السعودي يتعامل مع سائق صدم سيارة شرطة ولاذ بالفرار (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرين، بسبب قيام سائق بصدم سيارة شرطة ولاذ بالفرار، إلا أن قوات الأمن السعودية تمكنت من القبض على الشخص.

شرطة منقطة الجوف تقبض على السائق

ونشر الأمن العام السعودي على صفحته عبر منصة «إكس» المعروف سابقًا «بتويتر» الفيديو، مرفقا بتعليق «شرطة منطقة الجوف تقبض على السائق لصدمة مركبة أمنية».

شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لصدمه مركبة أمنية ومحاولة الهروب pic.twitter.com/zH0pIFPWm6 — الأمن العام (@security_gov) September 1, 2023

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن شرطة منطقة طبرجل بمنقطة الجوف، نجحت في القبض على مواطن ألحق ضررًا بمركبة أمني عند حاولته الهرب أثناء قيادة مركبة من دون لوحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته على النيابة العامة».