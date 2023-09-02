الأوراق والخطوات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء كودي 2023

وفرت المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين، الأوراق والخطوات للتقديم على عداد كهرباء كودي 2023، بعد أن طرحت وزارة الكهرباء، في وقت سابق عداد مسبق الدفع، للحد من انتشار سرقة التيارات ولتحصيل الفواتير، وهي من الخدمات التي تشغل بال العديد من المواطنين.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأوراق والخطوات المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي 2023

1- تقديم عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المراد تركيب العداد الكهربائي له.

2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3- تقديم إيصال التليفون أو المياه أو الغاز الصادر عن الوحدة أو أو السكن أو العقار.

4- دفع إيصال التقديم بمبلغ 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي 2023

1- الخطوة الأولى يكون بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- بعدها قم باختيار من خدمات العدادات «تركيب عداد قانوني لأول مرة».

3- قم بتسجيل دخول البيانات المطلوبة.

4- قوم بإدخال المستندات والأوراق اللازمة ويكون من بينها صور بطاقة المالك.

5- اضغط على إرسال الطلب، بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

6- يظهر كود الطلب الخاص بك، قوم بالاحتفاظ به للاستعلام بعد ذلك عن الطلب من خلاله.

كيفية تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة

ولتتبع الطلب المرسل عبر المنصة الموحدة:-

1- قم بفتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- اختر أيقونة طلباتي.

3- سجل دخول بالبيانات الخاصة بك.

4- أقوم بإدخال الرقم القومي وكود الاستعلام الخاص بك.

5- قوم بالضغط على "استعلام" وانتظر النتيجة.