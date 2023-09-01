هل يجوز نقل عداد الكهرباء مسبق الدفع من منزل إلى آخر؟

طرحت وزارة الكهرباء، في وقت سابق عدادات مسبقة الدفع، للحد من انتشار سرقة التيار وتحصيل الفواتير لخزانة الدولة، وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية نقل عداد الكهرباء باسم الفرد؟.

يتساءل المواطنون عن إمكانية نقل عداد الكهرباء الخاص بهم من سكن لأخر فهل يجوز نقل عداد الكهرباء مسبق الدفع، ليرد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن عدادات الكهرباء المركبة بالعين لا يجوز نقلها لمكان آخر، لأنه مختص بنفس العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ويمكن التنازل عنها للساكن الجديد.

التنازل عن عداد الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يمكن التنازل عن عداد الكهرباء بذات العين من مالك لآخر، ويتم ذلك من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وعندها يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

المستندات المطلوبة

1- مستند حيازة العين سوا ملكية أوإيجار أو حق انتفاع، ويكون موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.

2- تقديم توكيل خاص أو عام من المتنازل، عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

3- تقديم آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

4- يقدم كل ما يفيد بسداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

5- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

6- يعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلًا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.

7- أما في حالة وفاة المتعاقد الأصلي المتنازل يحضر صورة من إعلام الورثة والتنازل الموثق من الورثة مع إحضار الأصل، للاطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.