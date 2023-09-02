10 إجراءات للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء.. خطوات بسيطة تقلل الاستهلاك

يتساءل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن الطرق والآليات المتاحة، للمحافظة على رصيد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لمواجهة الارتفاعات الزائدة من استهلاك الطاقة، خاصة في فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما صاحبه من ارتفاع في قيم الفواتير.

نصائح للحفاظ على شحن العداد

وقدم جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح التي تساعد المشتركين في الحفاظ على رصيد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، بدلا من شحن رصيد العداد، خلال فترات وجيزة بسبب ارتفاع الاستهلاك، ودخول المشترك في شرائح أعلى للاستهلاك وهو ما يؤدي إلى نفاد شحن رصيد العداد بشكل سريع.

آليات المحافظة على رصيد شحن العداد

وحدد مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عبر المنشور الآليات، التي يجب أن يتبعها المشترك للمحافظة على رصيد شحن العداد مسبوق الدفع كالتالي:

** الإجراء الأول:

عدم الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنازل.

**الاجراء الثاني:

عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف، ما يؤدي لتسريب الهواء.

** الإجراء الثالث:

عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

** الإجراء الرابع:

عدم استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

** الإجراء الخامس:

ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل التليفزيون والميكروويف واللاب توب بالكهرباء بعد غلقها.

** الإجراء السادس:

عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي.

** الإجراء السابع:

استخدام المصابيح الكهربائية صباحًا بدلا من الاعتماد على ضوء النهار، على الرغم من أن ضوء الشمس يعطي جودة أعلى في الإضاءة.

** الإجراء الثامن:

تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام، مما يؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل كبير، على الرغم من أنه يعطي نفس النتيجة إذا تم تشغيله قبل الاستخدام مباشرة.

** الإجراء التاسع:

ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترات زمنية طويلة، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر من الكهرباء.

** الإجراء العاشر:

ومن الأشياء التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، غسالة الأطباق، فعند تشغيلها على كميات صغيرة من الأواني يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات متتالية، ولكن إذا تم استخدامها بكامل حمولتها، واستخدام دورات الغسيل الأقل وقتًا وتنظيف الفلتر باستمرار.