حملات لتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بسوهاج

وجهت الوحدة المحلية بمدينة طهطا حملات مسائية لرفع الاشغالات وضبط الأسواق ومتابعة منظومة النظافة العامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المسائية بمدينة طهطا وساحل طهطا.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أن الحملات تأتي حرصا على انضباط الشارع والسيولة المرورية بشوارع وميادين المركز والمظهر الحضاري اللائق، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء بطهطا

وأضاف «عوض» أنه يجري متابعة منظومة النظافة العامة خلال الفترة المسائية، والمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق العامة، وفصل التيار عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين مع مراعاة الإنارة المناسبة بالشوارع الرئيسية وطريق سوهاج طهطا.

حملة مسائية لترشيد أستهلاك الكهرباء بطهطا

وأوضح عوض، أن الحملة المسائية استهدفت القرى والميادين بطهطا لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء والنظافة العامة، بإشراف أشرف محمد سكرتير قرية شطورة، ومسئولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة، ومسئولي الإشغالات، والنظافة والكهرباء والإنارة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.