أسعار الكتاكيت اليوم السبت 2-9-2023 في بورصة الدواجن.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الكاكيت والبيض اليوم السبت 2-9-2023 في بورصة الدواجن، وفي الأسواق والمحال، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 15 و21 جنيها، وسعر الكتكوت الساسو بين 11.5 جنيه و12.5 جنيه.

كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.75 و8.75 جنيه، والكتكوت الهجين بين 9.5 جنيه و10.5 جنيه، وكتكوت الجيل الثاني بين 11 و12 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 112 و113 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر بين 114 و115 جنيها، وطبق البيض البلدي بين 120 إلى 122 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن اليوم، حيث يتراوح بين 57 و58 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 64 إلى 66 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

اسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث تراوح السعر بين 78 و80 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو بين 95 و98 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 62 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد يتراوح بين 32 و33 جنيها، وسعر البط الفرنساوي بين 18 و19 جنيها.