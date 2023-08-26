أسعار الكتاكيت والبيض اليوم السبت 26-8-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الكتاكيت والبيض إلىوم السبت 26-8-2023 في مصر، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 17.5 إلى 17.75 جنيه، والكتكوت الساسو بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.

كما تراوح سعر الكتكوت البلدي بين 8.25 إلى 9.25 جنيه، والكتكوت الهجين بين 10 إلى 11 جنيها، وكتكوت الجيل الثاني بين 11.5 إلى 12.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة هى الأخرى، حيث تراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 108 إلى 109 جنيهات، وطبق البيض الأحمر من 110 إلى 111 جنيها، وطبق البيض البلدي من 119 إلى 120 جنيها.

أسعار الدواجن والبط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد يتراوح بين 30 إلى 31 جنيها، وسعر البط الفرنساوي يتراوح من 15.5 إلى 16.5 جنيه.

وبحسب بيانات البورصة، تراوح سعر الدواجن بين 55 إلى 56 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 60 و63 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

اسعار الفراخ البلدي اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث تراوح السعر بين 78 و80 جنيها للكيلو، والفراخ الساسو بين 103 إلى 104 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر الأمهات البيضاء 62 جنيها للكيلو.