أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-9-2023 في الأسواق.. اعرف الكيلو بكم؟

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-9-2023 في مختلف الأسواق والمحال استقراراً ملحوظًا، حيث يتابعها قطاع كبير من المواطنين للوقوف على مستجدات الأسعار، والتي تختلف قليلاً من منطقة إلى أخرى.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق، كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ 23 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ 33 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ 27 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ 35 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ 29 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ 5 جنيه.

- سعر كيوي: الكرتونة بـ 175 جنيها.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ 14 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ 20 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ 34 جنيها.

- سعر دوم الواحدة بـ 5 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ 11 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ 59 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ 69 جنيها.

- سعر بلح عجوة: الكيلو بـ 27 جنيها.