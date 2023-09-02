موعد معادلة الدبلومات الفنية في كليتي التجارة والهندسة 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن مواعيد التقدم عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الدبلومات الفنية لكلية التجارة والهندسة 2023، لنظام دبلوم المدارس الفنية الـ3 سنوات والـ5 سنوات، منوهة إلى أنَّه تمّ فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات للقبول منذ يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مؤكّدة أنَّه موعد غلق الموقع الإلكتروني سيكون قبل موعد الامتحانات بـ5 أيام.

معادلة الدبلومات الفنية

وأفادت وزارة التعليم العالي بأنَّه يمكن لطلاب الشهادات الفنية التجارية الدخول عبر رابط كيفية إجراء معادلة الدبلومات الفنية لكليات التجارة والهندسة 2023، والاطلاع على الخطوات وكيفية إجراء الامتحانات ومواعيدها وأماكنها، والاشتراطات الواجب توافرها في الطالب المتقدم، ومعرفة كل التفاصيل والمعلومات حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، وكذلك المواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وكذلك تحميل المادة العلمية.

معادلة الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة للطلاب حملة شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام الـ3 سنوات، يجب على المتقدم من الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الـ3 سنوات أن يكون حاصلاً على مجموع 70% فأكثر للتقدم للاختبار، ويتم عقد الاختبارات بكليات التجارة بجامعات «القاهرة - الإسكندرية -طنطا - الزقازيق - أسيوط» لخريجي أعوام 2021-2022-2023 ويتمّ الاختبار في مواد الرياضة واللغة الأولى طبقًا لطبيعة دراسة الطالب، والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

معادلة الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التعليم العالي، إنَّ امتحانات معادلة الدبلومات الفنية لكلية التجارة تبدأ يوم 10 سبتمبر المقبل، وتنتهي يوم 13 من ذات الشهر بجامعات «القاهرة - الإسكندرية - طنطا - الزقازيق - أسيوط».