كليات لطلاب الدبلومات الفنية تشترط إجراء اختبارات القدرات.. اعرفها

يستمر طلاب الدبلومات الفنية، في التقدم عبر موقع التنسيق، لحجز اختبارات القدرات في الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي كما يلي:

كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة «عمارة– فنون» بجامعات (حلوان– الإسكندرية– المنيا– جنوب الوادي بالأقصر- فنون- فقط).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (بنها- حلوان – بني سويف – دمياط - طنطا).

وسيتم استمرار تقديم طلبات التسجيل من قبل طلاب الشهادة الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات حتى غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر حتى يوم الإثنين الموافق 4 من الشهر نفسه.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

وعن خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد لإجراء اختبارات القدرات، فهي:

- الدخول على موقع التنسيق، ثم إلى صفحة التسجيل، وحجز اختبارات القدرات، عن طريق كتابة رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- إدخال كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

- ستظهر بيانات الطالب، وقائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، ويقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.