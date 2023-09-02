أسعار المانجو اليوم السبت 2-9-2023 في سوق العبور.. العويس بـ27 جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم السبت 2-9-2023 في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، لمختلف أنواعها، وتشتهر المانجو المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والعربية بجودتها العالية وطعمها المميز.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

يتراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 19 و25 جنيها، والعويس بين 27 و51 جنيها، والمانجو الزبدية بين 19 و25 جنيها، والمانجو الهندي بين 17 و35 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 17 و35 جنيه، وسعر كيلو مانجو الفونس بين 17 و35 جنيهو، والمانجو الفص بين 30 إلى 60 جنيها، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 9 و15 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة ما بين 20 و28 جنيها، وكيلو المانجو الدبشة بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو المانجو جولك بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو المانجو سنارة بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو المانجو تومي بين 15 و23 جنيها.