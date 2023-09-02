رئيس «العاصمة الإدارية» يتابع أعمال محطة معالجة الصرف على طريق القاهرة- السويس

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جولة مرورية على أعمال محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة على طريق القاهرة/السويس، ضمن الجولات الميدانية بهدف متابعة ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات.

وطلب رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة المسند لها تنفيذ أعمال المحطة، تقديم عرض بالموقف التنفيذي للمشروع بالكامل، طبقًا للبرنامج الزمني، ويوضح النسب التي وصل اليها المشروع حتى الآن.

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومرافقوه، موقع المشروع، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالجودة والاتقان في الأعمال، وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وشدد «الشربيني» أيضا على فريق العمل المشرف على المشروع بالمتابعة المستمرة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال والتأكيد على التوريدات بأن تكون طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن طرح استكمال الأعمال المتبقية من مشروع رفع كفاءة باقي الطرق بالمناطق الصناعية (1 – 2 – 3 – 4، وامتداد المناطق الصناعية 4 – 3، وشرق المنطقة 2)، وكذلك تنفيذ أعمال تكميلية لرفع كفاءة باقي الطرق بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.