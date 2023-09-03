غالية بن علي وهشام خرما على مسرح مهرجان القلعة اليوم

يواصل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء فى دورته الـ31 فعالياته بالعديد من الحفلات الغنائية المميزة التى خطفت الأنظار منذ انطلاقه يوم الجمعة 25 أغسطس والتى تتوالى حتى يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويحيي الحفل الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الفنانة غالية بن علي والتي تنطلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

غالية بن علي وهشام خرما في مهرجان القلعة

كما يسبق فقرة الفنانة غالية بن على فقرة أخرى وهى الفقرة الموسيقية للموسيقار هشام خرما والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً ويقدم من خلالها عددا من مقطوعاته الموسيقية المميزة .

يذكر أن مهرجان القلعة يشهد هذا العام عددا كبيرا من الحفلات الغنائية بعضها تم إقامتها مثل حفل غنائي لمدحت صالح ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وهانى شاكر وهشام عباس وسيمون وخلال الأيام المقبلة سيتم إقامة عدد أخر منهم عمر خيرت ومحمد محسن وياسين التهامى وغيرهم .