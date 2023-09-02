«التنمية الصناعية»: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية جديدة لإنتاج ألواح الأخشاب

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حزمة الحوافز الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون لها عظيم الأثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي، وتدفق رؤوس الأموال محليا وعالميا للسوق المصرية الفترة المقبلة.

اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى «كرونوسبان»، بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار، بحضور جورج كرن المستشار التجاري بالسفارة النمساوية، والدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعاتها في مصر، في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى أقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.

تخصيص مساحة 100 ألف متر لإقامة مصنع أخشاب

وصرح رئيس الهيئة أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2 وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها، مثل «الحبيبي والألواح الليفية MDF والأرضيات»، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق أفريقيا في المراحل اللاحقة.

وأضاف أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.

وأكد «عبد الكريم»، أن الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كل التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرضي لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.

من جانبها أعربت رئيس الشركة أن مجموعة «كرونوسبان» تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام 1897 وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألفا عامل، مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصرية وثقتها في مناخ الاستثمار في القاهرة، لافتة إلى أن الشركة تحظى بدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كل السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.