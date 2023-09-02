انطلاق مؤتمر «البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة» الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عبر صفحته الشخصية، عن تفاصيل مؤتمر الصحة والمقرر انعقاده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، والذي سينعقد تحت اسم «البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية».

ويتألف البرنامج العلمي من جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية في إطار المحاور التالية:

- الصحة والسكان والتنمية.. تكامل وتضافر الجهود

- التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.

- السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

- دور منظمات المجتمع المدني لدعم سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.

- تأثير المتغيرات السكانية على التنمية: التغيرات المناخية، الأمن المائي والغذائي.

- الصحة العامة: ضمان حياة صحية وتحقيق الرفاهية لجميع الأعمار.

- تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية لتحقيق التنمية.

- نهج الصحة الواحدة: تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة.

- تمكين المرأة من أجل الرفاهية وصحة أفضل للسكان.

- الصحة النفسية للسكان وتحقيق التنمية.

- التوزيع الديموجرافي: الأثر الاقتصادي، الفرص الضائعة والمكاسب المحتملة.

- الاستثمار في البشر.

- التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية: الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

- التقنيات الحديثة للتنبؤات السكانية: تعزيز الصحة وتسريع وتيرة التنمية.