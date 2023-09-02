وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية لعام 2023، تمثلت في «مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة، وكلاء لمديريات الشئون الصحية، مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية».

الشروط اللازمة لشغل وظائف الصحة

وأشار الوزارة، إلى أن الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، شملت الآتي:

1- هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية.

2- يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات.

3- يجب ألا يزيد السن على 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية.

وحددت طرقًا للاتصال بها والاستفسارات عن طريق البريد الإلكتروني ‏curativecare.mohp@gmail.com، أو هذا الرقم 01005446532، لافتة إلى أن موعد التقديم بداية من اليوم 2 ديسمبر.