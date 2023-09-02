مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة السويس للطلاب الجدد

أعلنت جامعة السويس مواعيد الكشف الطبي بجامعة السويس للطلاب الجدد، والتي تجرى وفقا للجدول المعلن من قبل الجامعة، حيث تنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك للطلاب المصريين فقط، على أن يتم تحديد موعد آخر للطلاب الوافدين.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة السويس

وأكدت جامعة السويس أنه يتم الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا لحجز الكشف الطبي، وفقا للأيام المحددة كالتالي:

- الكشف الطبي لطلاب كلية الطب: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية طب الأسنان: الأربعاء 6 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية العلاج الطبيعي: الخميس 7 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية هندسة البترول والتعدين: الأحد 10 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية الهندسة: الاثنين 11 سبتمبر 2023

مواعيد الكشف الطبي في كلية الإعلام بجامعة السويس

- الكشف الطبي لطلاب كلية السياسة والاقتصاد: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية الإعلام: الأربعاء 13 سبتمبر2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية علوم: الخميس 14 سبتمبر2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات: الأحد 17 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية الثروة السمكية: الاثنين 18 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية الآداب: الثلاثاء 19 سبتمبر2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية التربية: الأربعاء 20 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية التجارة : الخميس 21 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم: الأحد 24 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب كلية التربية الرياضية: الاثنين 25 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي لطلاب معهد التمريض: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

- الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة لكلياتهم: الأربعاء والخميس 27 و28 سبتمبر2023.