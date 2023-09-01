مكان وموعد الكشف الطبي جامعة السويس.. يبدأ 5 سبتمبر

يهتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس للعام الحالي بشعبتيها علمي علوم ورياضة وأدبي معرفة موعد الكشف الطبي جامعة السويس، حيث يجرى الفحص الطبي للطلاب قبل الالتحاق بالكليات سواء النظرية أو العلمية ولذي يتضمن كشف عام يشمل باطنة وجراحة ونظر.

موعد الكشف الطبي جامعة السويس

تنشر «الوطن»، لمتابعيها موعد الكشف الطبي جامعة السويس في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وفقا لجامعة السويس كالتالي،

-كلية الطب يوم الثلاثاء 5 سبتمبر

-كليه طب الأسنان يوم الأربعاء 6 سبتمبر

-كلية العلاج الطبيعي يوم الخميس 7 سبتمبر

-كلية هندسة البترول يوم الأحد 10 سبتمبر

-كلية الهندسة يوم الاثنين 11 سبتمبر

-كلية السياسة والاقتصاد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

-كلية الإعلام يوم الأربعاء 13 سبتمبر

-كلية العلوم يوم الخميس 14 سبتمبر

-كلية الحاسبات والمعلومات يوم الأحد 17 سبتمبر

-كلية الثروة السمكية يوم الاثنين 18 سبتمبر

-كلية الآداب يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

-كلية التربية يوم الأربعاء 20 سبتمبر

-كلية التجارة يوم الخميس 21 سبتمبر

-كلية التكنولوجيا والتعليم يوم الأحد 24 سبتمبر

-كلية التربية الرياضية يوم الاثنين 25 سبتمبر

-المعهد الفني للتمريض يوم الثلاثاء 26 سبتمبر.

مكان الكشف الطبي بجامعة السويس

يجب على طلاب الثانوية العامة المتقدمين للكليات المختلفة التوجه إلى مقر الفحص في موعد الكشف الطبي جامعة السويس في مقر الإدارة الطبية بالمجمع الرئيسي لجامعة السويس في مدينة السلام 1