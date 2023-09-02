هل يعمل السجل المدني ووحدات المرور اليوم السبت؟.. «عشان تخلص إجراءاتك»

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنين لمواقف تجعلهم في حاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني أو خدمات المرور في أيام الإجازات الأسبوعية، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن إمكانية عمل السجل المدني ووحدات المرور يوم السبت، إذ تحدد وزارة الداخلية أيام عمل السجل المدني ووحدات المرور.

هل يعمل السجل المدني ووحدات المرور اليوم السبت؟

أوضحت وزارة الداخلية سابقا أنَّ هناك عدد من وحدات المرور وبعض مكاتب السجل المدني التي تتيح العمل بها يوم السبت، إذ أن هناك مكاتب تكون إجازتها الأسبوعية يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهناك مكاتب أخرى تكون إجازتها يوم الجمعة والسبت، ما يتيح الفرصة لبعض المكاتب العمل يوم السبت بالفترتين الصباحية والمسائية.

وتيسيرًا على المواطنين في إجراء الخدمات التي يرغبون بها يوم السبت، نوضح من خلال هذا التقرير مكاتب السجل المدني التي يتم العمل بها يوم السبت من كل أسبوع، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية سابقا، وجاءت كالتالي:

مكاتب سجل مدني تعمل اليوم السبت

- مصلحة الأحوال المدنية في حي الوايلي.

- مكتب السجل المدني في منطقة حدائق القبة.

- مكتب السجل المدني في حي العجوزة.

- مكتب السجل المدني في حي السفارات بمدينة نصر.

- مكتب السجل المدني في منطقة سيدي براني بالساحل الشمالي.

- مكتب السجل المدني في شبرا.

- مكتب السجل المدني في الحوامدية.

- مكتب السجل المدني في منطقة الزيتون.

- مكتب السجل المدني في مدينة نصر1.

- مكتب السجل المدني في حي المعادي.

- مكتب السجل المدني في القاهرة الجديدة 1.