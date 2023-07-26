خدمات السجل المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة.. استلم بطاقتك خلال 3 أيام

قالت الدكتورة زينب سليمان، المشرف على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعاصمة الإدارية، إن كل الخدمات متوفرة بشكل كبير داخل العاصمة الجديدة، ومنها خدمات السجل المدني.

استلام بطاقة الرقم القومي خلال 3 أيام

وأضافت «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خدمات السجل المدني تُقدم لمن هو داخل العاصمة أو خارجها، سواء كانت الخدمة استخراج بطاقة لأول مرة، أو تجديد، أو استخراج شهادات ميلاد، مؤكدة أن أقصى مدة لاستلام الخدمة من سجل مدني العاصمة الإدارية الجديدة ثلاثة أيام.

وأكدت المشرف على المركز التكنولوجي، أن خدمة استلام بطاقات الرقم القومي بعد ثلاثة أيام من التقديم عليها، لا توجد في أي مدينة من مدن الجيل الرابع، سوى العاصمة الإدارية الجديدة.

خدمات بريد متنقلة

وأضافت، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها خدمة بريد متنقلة عبر سيارة مجهزة تجوب الشوارع، ويمكن من خلالها تقديم كل خدمات البريد في آن واحد، مشيرة إلى أنه في خلال فترة وجيزة سيتم افتتاح أكبر سوبر ماركت للسلع الغذائية، وسيكون مُسخرا لخدمة سكان العاصمة الإدارية الجديدة، وما حولها.