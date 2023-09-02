هبة طوجي تضيئ ليالي البتراء الوردية في الأردن بحفل كامل العدد (صور)

أشعلت المطربة اللبنانية هبة طوجي أجواء الأردن، خلال مشاركتها في مهرجان ليالي البتراء الوردية.

وأسرت طوجي قلوب جمهورها الأردني بحفل حمل لافتة «كامل العدد»، وسط سحر الطبيعة وجمال الجبال الوردية في البتراء، بصحبة الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني، وذلك على مسرح القرية الثقافية في قلب بترا.

أغاني هبة طوجى في مهرجان ليالي البتراء

وافتتحت هبة حفلها التاريخي بغناء «نشيد بترا ودخول القوافل» من مسرحية «بترا»، إحدى روائع الأخوين رحباني وجارة القمر فيروز، وذلك بتوزيع أوركسترالي.

وخطفت هبة الحضور في رحلة غنائية لروائع أغنيات ألبومها الجديد «بعد سنين»، من بينها «حبيبي خلص»، ورائعة «لو نبقى سوا»، ودويتو مع العالمي لويس فونسي التي قدمتها بشكل ميدلي لاتيني أبهر الجمهور بالعرض الراقص الاستعراضي، كما قدمت رائعة سيد درويش «طلعت يا محلا نورها» على طريقتها الخاصة.

إطلالة مميزة

كما لمع نجم هبة طوجي على مسرح الحفل بإطلالة مميزة جدا بفستان من تصميم المصمم العالمي ستيفان رولان، وأدخلت خلال الحفل البهجة على قلوب الحضور بالعرض الاستعراضي الخاطف للأبصار مع إيقاعات الدبكة التي ختمت بها السهرة عبر أغنية «بلد التناقص»، كما استغلت حضورها في المهرجان لتصوير فيديو كليب خاص وسط أجواء البتراء الطبيعية الساحرة، وجاء الحفل من تنظيم جمعية أصداء الأردن.

وتأتي إطلالة هبة طوجي على جمهورها الأردني بعد النجاح الجماهيري الكبير لحفلها الأخير في لبنان بمهرجان بيبلوس الدولي، وقبلها حفلها الاستثنائي في مصر، الذي غنت خلاله لأول مرة على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.