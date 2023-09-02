استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-9-2023 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين البحث عن أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-9-2023 في مصر، حيث يعد الأسمنت من المواد الأساسية في البناء والتشييد، ويدخل في أعمال إنشاء الطرق والمباني وله عائد اقتصادي قوي.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-9-2023 مع توافر كميات كبيرة من المعروض ويصل سعر الطن بين 1770 إلى 2060 جنيها، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

تستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-9-2023 في السوق المصري، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت السويدي 2095 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1985 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 1875 جنيه للطن.

أسمنت السويس 1935جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1860 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1880 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1950 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.

أسمنت السهم 1870 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1870 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1885جنيها للطن.