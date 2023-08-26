أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023.. وطن السويس بـ1820 جنيها
كتب:
محمد سيف
09:38 ص | السبت 26 أغسطس 2023
الأسمنت(أرشيفية)
سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا في الأسعار إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة 25-8-2023، وتأتي الانخفاضات المتكررة للسلع الاستراتيجية كالأسمنت بسبب جهود أجهزة الدولة في ضبط الأسعار في الأسواق وتكثيف الرقابة على التجار الجشعين.
سعر شيكارة الأسمنت
وسجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا حيث سجل سعر الطن 1780جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق توصيل للمستهلك وهي كالتالي:
سعر الأسمنت الیوم للمستھلك
أسمنت المعلم 1780 جنيها
أسمنت السهم 1800 جنيه
أسمنت الفهد 1760 جنيها
أسمنت وادي النيل 1760 جنيها
أسمنت المسلح 1860 جنيها
جنوب الوادي 1800 جنيه
أسمنت المخصوص 1820 جنيها
أسمنت السويس 1820 جنيها
أسمنت السويدي 1910 جنيهات
أسمنت العسكري 1800 جنيه
أسمنت النصر 1820 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1800 جنيه
أسمنت حلوان 1850 جنيها
العسكري بني سويف 1830 جنيها
أسمنت المنيا 1840 جنيها
أسمنت المهندس 1890 جنيها
أسمنت تايتان 1840 جنيها
أسمنت المصري 1830 جنيها
أسمنت الممتاز 1830 جنيها
أسمنت التعمير 1850 جنيها
أسمنت الصعيد 1890 جنيها
أسمنت أسيوط 1890 جنيها
أسمنت المصريين 1860 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه
أسمنت البرج 1890 جنيها
أسمنت الماكس 1915 جنيها
أسمنت النهضة 1900 جنيه
أسمنت أسوان 1880 جنيها
أسمنت السد العالي 1860 جنيها
أسمنت قنا 1930 جنيها.