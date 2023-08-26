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أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023.. وطن السويس بـ1820 جنيها

كتب:

محمد سيف
09:38 ص | السبت 26 أغسطس 2023
الأسمنت(أرشيفية)

الأسمنت(أرشيفية)

سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا في الأسعار إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة 25-8-2023، وتأتي الانخفاضات المتكررة للسلع الاستراتيجية كالأسمنت بسبب جهود أجهزة الدولة في ضبط الأسعار في الأسواق وتكثيف الرقابة على التجار الجشعين.

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا  حيث سجل سعر الطن 1780جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق توصيل للمستهلك وهي كالتالي:

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

أسمنت المعلم           1780 جنيها

أسمنت السهم            1800 جنيه

أسمنت الفهد             1760 جنيها

أسمنت وادي النيل    1760 جنيها

أسمنت المسلح          1860 جنيها

جنوب الوادي           1800 جنيه

أسمنت المخصوص  1820 جنيها

أسمنت السويس        1820 جنيها

أسمنت السويدي       1910 جنيهات

أسمنت العسكري      1800 جنيه

أسمنت النصر          1820 جنيها

أسمنت سيناء 42.5  1800 جنيه

أسمنت حلوان           1850 جنيها

العسكري بني سويف 1830 جنيها

أسمنت المنيا             1840 جنيها

أسمنت المهندس       1890 جنيها

أسمنت تايتان            1840 جنيها

أسمنت المصري      1830 جنيها

أسمنت الممتاز          1830 جنيها

أسمنت التعمير         1850 جنيها

أسمنت الصعيد         1890 جنيها

أسمنت أسيوط          1890 جنيها

أسمنت المصريين    1860 جنيها

أسمنت العامرية عادة  1900 جنيه

أسمنت البرج            1890 جنيها

أسمنت الماكس         1915 جنيها

أسمنت النهضة         1900 جنيه

أسمنت أسوان           1880 جنيها

أسمنت السد العالي    1860 جنيها

أسمنت قنا 1930 جنيها.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.