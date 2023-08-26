أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023.. وطن السويس بـ1820 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا في الأسعار إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة 25-8-2023، وتأتي الانخفاضات المتكررة للسلع الاستراتيجية كالأسمنت بسبب جهود أجهزة الدولة في ضبط الأسعار في الأسواق وتكثيف الرقابة على التجار الجشعين.

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم السبت 26-8-2023 ثباتًا حيث سجل سعر الطن 1780جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق توصيل للمستهلك وهي كالتالي:

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

أسمنت المعلم 1780 جنيها

أسمنت السهم 1800 جنيه

أسمنت الفهد 1760 جنيها

أسمنت وادي النيل 1760 جنيها

أسمنت المسلح 1860 جنيها

جنوب الوادي 1800 جنيه

أسمنت المخصوص 1820 جنيها

أسمنت السويس 1820 جنيها

أسمنت السويدي 1910 جنيهات

أسمنت العسكري 1800 جنيه

أسمنت النصر 1820 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1800 جنيه

أسمنت حلوان 1850 جنيها

العسكري بني سويف 1830 جنيها

أسمنت المنيا 1840 جنيها

أسمنت المهندس 1890 جنيها

أسمنت تايتان 1840 جنيها

أسمنت المصري 1830 جنيها

أسمنت الممتاز 1830 جنيها

أسمنت التعمير 1850 جنيها

أسمنت الصعيد 1890 جنيها

أسمنت أسيوط 1890 جنيها

أسمنت المصريين 1860 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه

أسمنت البرج 1890 جنيها

أسمنت الماكس 1915 جنيها

أسمنت النهضة 1900 جنيه

أسمنت أسوان 1880 جنيها

أسمنت السد العالي 1860 جنيها

أسمنت قنا 1930 جنيها.