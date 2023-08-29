أسعار الأسمنت اليوم 29-8-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء 29-8-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، ويرجع ذلك إلى نتيجة جهود أجهزة الدولة في حصار جشع التجار، بحسب تصريحات خبراء الاقتصاد.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت، اليوم الثلاثاء، 1780 جنيها، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق كما تنشر سعر شيكارة الأسمنت وفق الأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:

أسمنت المعلم 1,780 جنيه

أسمنت السهم 1,800 جنيه

أسمنت الفهد 1,760 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه

أسمنت المسلح 1,860 جنيه

جنوب الوادي 1,800 جنيه

أسمنت المخصوص 1,820 جنيه

أسمنت السويس 1,820 جنيه

أسمنت السويدي 1,910 جنيه

أسمنت العسكري 1,800 جنيه

أسمنت النصر 1,820 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه

أسمنت حلوان 1,850 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,840 جنيه

أسمنت المصري 1,830 جنيه

أسمنت الممتاز 1,830 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه

أسمنت البرج 1,890 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت قنا 1,930 جنيها.