أسعار الأسمنت اليوم 29-8-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق
كتب:
محمد سيف
09:54 ص | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
أسعار الأسمنت
سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء 29-8-2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق، ويرجع ذلك إلى نتيجة جهود أجهزة الدولة في حصار جشع التجار، بحسب تصريحات خبراء الاقتصاد.
سعر شيكارة الأسمنت اليوم
وسجل سعر طن الأسمنت، اليوم الثلاثاء، 1780 جنيها، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم
وتنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق كما تنشر سعر شيكارة الأسمنت وفق الأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي كالتالي:
أسمنت المعلم 1,780 جنيه
أسمنت السهم 1,800 جنيه
أسمنت الفهد 1,760 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه
أسمنت المسلح 1,860 جنيه
جنوب الوادي 1,800 جنيه
أسمنت المخصوص 1,820 جنيه
أسمنت السويس 1,820 جنيه
أسمنت السويدي 1,910 جنيه
أسمنت العسكري 1,800 جنيه
أسمنت النصر 1,820 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه
أسمنت حلوان 1,850 جنيه
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت المنيا 1,840 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيه
أسمنت تايتان 1,840 جنيه
أسمنت المصري 1,830 جنيه
أسمنت الممتاز 1,830 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه
أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
أسمنت المصريين 1,860 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه
أسمنت البرج 1,890 جنيه
أسمنت الماكس 1,915 جنيه
أسمنت النهضة 1,900 جنيه
أسمنت أسوان 1,880 جنيه
أسمنت السد العالي 1,860 جنيه
أسمنت قنا 1,930 جنيها.