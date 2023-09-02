الموافقة على 529 طلبا لتقنين المباني والأراضي في مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، لتحقيق المزيد من الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري، مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك بالمحافظة.

529 طلبا لتقنين المباني والأراضي

وبلغ إجمالي عدد طلبات التقنين التي اعتمدها محافظ مطروح هذا الأسبوع 529 طلبا، بالإضافة إلى 159 ملفا تم رفضها لوقوعها خارج ولاية المحافظة، وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابع لها، منها «134 مبان و25 زراعي».

اعتماد طلبات التقنين في مراكز مطروح

وقال محمد الحوفي، مدير الأملاك بمحافظة مطروح، إن طلبات التقنين التي جرى الموافقة على اعتمادها بينها 463 طلبا لتقنين المباني بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبراني، وكذلك 33 طلب تقنين لأراض زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين، بالإضافة إلى بحث 33 تظلما مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التي جرى البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم.

الإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

تذليل أي عقبات للمواطنين

ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.