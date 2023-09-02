محافظ الشرقية: نتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح (فيديو)

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح، حيث تمكنت المحافظة من توريد حوالي 570 ألف طن، وبأكثر من المستهدف، وساعدها في ذلك وجود تكنولوجيات متطورة لتخزين القمح عبر إنشاء 9 صوامع جديدة بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، بجانب مشروعات زراعية أخرى لزيادة إنتاج الألبان واللحوم.

دعم احتياجات المناطق الصناعية

وأشار الدكتور ممدوح غراب، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنه على صعيد دعم الأنشطة الصناعية بالمحافظة، فإن جهود تطوير الطرق في محافظة الشرقية قد انعكست على دعم احتياجات المناطق الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية، لما وفرته من تسهيل في انتقال السلع والأفراد بين مناطق المحافظة المختلفة، الأمر الذي ساعد على إقامة المزيد من المشروعات؛ خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بحجم بلغ 130 ألف مشروع بمحافظة الشرقية، من بينها مشروعات صغيرة للمرأة في الريف.

الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه لتوفير خدمات الإسكان

وقال محافظ الشرقية، إن الدولة المصرية أنفقت 6 مليارات جنيه لتوفير خدمات الإسكان بالمحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك لمواجهة مشكلات سادت لعقود بسبب غياب التخطيط العمراني وعدم إنشاء مشروعات إسكانية جديدة تناسب حجم الطلب المتزايد، كما تم تنفيذ مبادرة تطوير عواصم المحافظات داخل موقعين بالمحافظة بإجمالي 7700 وحدة سكنية لفئة الإسكان المتوسط.