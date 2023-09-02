القناة الأولى: الجمهور طالب بتنظيم دورة شتوية من مهرجان «العالم علمين»

قال أحمد الحسيني، موفد القناة الأولى إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ اليوم هو الأخير في مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أن أمس الخميس شهد حفلا لمطرب الراب ويجز وسط حضور جماهيري كبير، خاصة من فئة الشباب.

وأضاف «الحسيني»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «أبواب الحفل فتحت الساعة السادسة مساءً وانتهت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والتقيت بالجمهور الذي حضر حفل ويجز أو مَن شاهدوه على ممشى العلمين، فقد أعربوا عن إعجابهم وسعادتهم الكبيرة بالفعاليات التي تُقام على مدار أكثر من 50 يوما».

دورة شتوية للمهرجان

وتابع، بأن الجمهور طالب بدورة شتوية لفعاليات مهرجان العلمين، كما أعربوا عن سعادتهم بالجو والشواطئ وكل ما أتاحته المدينة لهم، حيث إن العلمين الجديدة مدينة ساحلية من مدن الجيل الرابع بطول 14 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واستطاعت أن تكون محط انظار العالم كله، لأنها مدينة سياحية عالمية.