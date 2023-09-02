اعرف سعر سبيكة الذهب اليوم.. «الـ10 جرامات بكام؟»

لازال الاستثمار في المشغولات الذهبية واحد من الملاذ الآمنة في الوقت الراهن حيث أنها استطاعت أن تحفاظ على قيمتها خلال الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها العالم أجمع، ولهذا يفضل البعض أن يستثمر أمواله في شراء سبيكة الذهب بكافة أحجامها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات وباقي السبائك الأخرى وفق محلات الصاغة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب اليوم السبت

سجل سعر سبيكة ذهب جرام واحد 2.951.36 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 7,043.01 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات 13,951.87 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات 27,581.77 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرامًا 54,787.92 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم

فيما سجل سعر سبيكة الذهب أوقية 81,497.03، سبيكة الذهب نصف أونصة 42,685.72، سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 84,954.18، سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 136,030.74، سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 271,524.86، سعر سبيكة الذهب تولة اليوم 32,170.83 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم كيلو واحد 2,701,833.36 جنيه، سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,353,331.42 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر عيار 21 اليوم عند نحو 2210 جنيهات، وعيار 24 عند مستوى 2526 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بسعر 1894 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيهًا.