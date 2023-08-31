سعر سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة.. «اعرف بكام النهارده»

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضا بقيمة 5 جنيهات في الذهب عيار 21 اليوم، إذ وصل سعر الجرام الآن 2200 جنيه، مقابل 2205 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم، ولهذا يتساءل البعض بشأن سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس باعتبارها واحدة من المشغولات الذهبية التي يمكن الاستثمار فيها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، توضح في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس الجاري وفق محلات الصاغة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام 2948.11 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 7035.26 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13936.51 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 27551.40 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 54727.59 جنبه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 81407.29 جنيهات.

سبيكة الذهب نصف أونصة 42638.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 84860.62 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 135880.94 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 271225.85 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 32135.40 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2698,858.05 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1351841.11 جنيه.

الذهب عيار 18 و24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس لـ2514 جنيها، وعيار 18 بسعر 1886 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيه.