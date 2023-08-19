تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة

سجل سعر السبيكة الذهب 1 جرام اليوم السبت، تراجعًا ملحوظًا، بعدما سجلت أمس في محلات الصاغة نحو 2,869.17 جنيه، لتستقر اليوم عند 2,862.07 جنيه خلال التعاملات الصباحية.

ووفق للمعلن في محلات الصاغة اليوم السبت، ترصد «الوطن» سعر سبيكة الذهب اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة والمتعلقة بأسعار السلع الاستراتيجية والمعادن.

سعر سبيكة الذهب الأن

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,829.94 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,529.79 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 26,747.36 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 53,130.45 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 79,031.54 جنيه.

سبيكة الذهب نصف أونصة 41,394.37 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 82,384.10 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 131,915.46 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 263,310.55 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,197.58 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,620,096.08 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,312,389.73 جنيه.

الذهب الأن في محلات الصاغة

وعن سعر الذهب الأن بدون مصنعية ومن بينه عيار 21 في محلات الصاغة فجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2583 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2260 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأن 1937 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1507 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2368 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن 18080 جنيهًا للشراء.