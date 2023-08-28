سعر سبيكة الذهب وعيار 21 في محلات الصاغة اليوم الإثنين

تراجع ملحوظ شهدته أسعار الذهب اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 2230 جنيهًا مقابل 2255 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم، بانخفاض قدره 25 جنيها، ولهذا يبحث البعض عن سعر سبيكة الذهب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب وفق محلات الصاغة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام اليوم 2,903.55 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,928.93 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,725.87 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 27,135.00 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 53,900.45 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 80,176.93 جنيه.

سبيكة الذهب نصف أونصة 41,994.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83,578.07 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 133,827.28 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 267,126.64 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,649.72 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,658,068.45 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,331,409.86 جنيه.