سعر سبيكة الذهب 10 جرامات وعيار 21 في محلات الصاغة اليوم

قد يبحث البعض عن سعر سبيكة الذهب 10 جرامات وعيار 21 اليوم باعتبارهما من المشغولات الذهبية التي يفضل البعض الاستثمار فيها أو اقتنائها باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا في الوقت الراهن.

ونستعرض في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 10 جرامات وعيار 21 اليوم الأحد، في محلات الصاغة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تراجعًا ملحوظًا مقارنًا بأسعارها، أمس، إذ وصلت اليوم إلى 27 ألفًا و149 جنيها، فيما سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات نحو 13 ألفا و733 جنيها، وسعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام نحو 6 آلاف و932 جنيها، ووصل سبيكة الذهب 1 جرام ألفين و905 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

وبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم نحو 53 ألفا و929 جنيها، وسجل سعر أوقية الذهب 80 ألفا و220 جنيها، ووصل سعر سبيكة الذهب نصف أونصة نحو 42 ألفا و17 جنيها، سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة نحو 83 ألفا و623 جنيهًا، وبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما اليوم 133 ألفا و899 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام

أما عن سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم، فسجّلت نحو 267 ألفا و271 جنيها، سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31 ألفا و666 جنيهًا، سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم 2 مليون و659 ألفا و506 جنيهات، وأخيرًا سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو نحو مليون و332 ألفا و129 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2265 جنيهًا للشراء، وعيار 24 2589 جنيهًا للشراء، وعيار 18 اليوم نحو 1941جنيهًا للشراء، وعيار 14 اليوم 1510 جنيهات للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل نحو 2373 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألفًا و120 جنيهًا.