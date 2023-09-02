محمد حماقي يحيي حفل «دفعة طلاب الثانوية العامة» بالإسكندرية 30 سبتمبر

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل تخرج دفعة طلاب الثانوية العامة 2023، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر الجاري، في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

تفاصيل حفلة محمد حماقي لطلاب الثانوية العامة

ومن المقرر، أن يقدم محمد حماقي عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور، خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، من تنظيم شركة «live events ، twenty .media talent»

حفل قرطاج

يذكر، أن المطرب محمد حماقي أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع، إضافة إلي طرحه موخرا أغنيته الجديدة «إيه السعادة دي؟»، وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه «دلّعنا كتير»، و«ده قلبي ده»، و«لمون نعناع»، و«مش كفاية فراق»، و«حبيت المقابلة»، والتي طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.