«الأوقاف»: تدريب الوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي ليس بديلا للعقل البشري

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيجري تدريب الوعاظ والواعظات على استخدام الذكاء الاصطناعي، والفضاء الإلكتروني، وهو ليس بديلا للواقع المعيشي ولن يكون بديلا للعقل البشري، ولكنه سيكون إضافة مع الالتزام بأخلاقيات ديننا الحنيف.

مؤتمر «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب»

وأضاف «جمعة»، خلال المؤتمر التمهيدي لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين تحت عنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب»: «لدينا الكثير من الأبحاث العلمية التي تقدمت للمؤتمر سينتج عنها الكثير من التوصيات الهامة حول استخدام الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي».

وتابع وزير الأوقاف: «لدينا محاولات للاجتهاد والبحث حول اقتحام الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، لأن العالم الآن بأكمله اقتحم هذا المجال وعلينا التثقيف بأهمية هذا المجال والتعاون بين الجميع».

وأكد أن هذا المؤتمر الـ34 منذ إنشاء وزارة الأوقاف، ولدينا 11 مؤتمرًا منذ 2014 وحتى 2023، وهذا أكثر من 50٪ من المؤتمرات التي تمت في تاريخ الوزارة وكذلك المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ففي كل مناحي الحياة والوزارة والمرافق ما حدث فيها خلال الـ9 سنوات الأخيرة يوزاي أكثر من 50٪ فيما تم في تاريخ مصر كله".

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأشار إلى أنه لأول مرة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفائز الأول سيحصل على مليون جنيه، والثانية نصف مليون جنيه وأقل جائزة 200 ألف جنيه، ولذوي الهمم مليون ونصف.