محافظ قنا: تسليم 15 شخصا من ذوي الهمم أطراف صناعية مجانا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الفوج الرابع من ذوي الهمم، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بإجمالي 15 مواطنا، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

15 حالة تتسلم أطرافا صناعية

وأوضح محافظ قنا، أن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج، بلغ 15 حالة تعاني من بتر في الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات لعدد 23 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لعدد 5 أطراف صناعية استلمها المستحقون خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إذ جرى نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحي، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم إجراءات الكشف الطبي وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية، كما رافقهم في أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم للأطراف الصناعية.

وأضاف الداودي في بيان صحفي اليوم، أنّ مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مستمرًا في تلقب طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.

4 أفواج تسلمت أطرافا صناعبة

يذكر أن محافظة قنا، أرسلت 4 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022، لاستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 65 مواطنا، بواقع 19 مواطنا خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 مواطنا خلال الفوج الثانى في فبراير 2023، و15 مواطنا خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 مواطنا خلال هذا الفوج.