ناقد فني: فعاليات مهرجان العلمين غير مسبوقة.. وكل الحفلات كاملة العدد

قال الدكتور رحاب الدين الهواري ناقد فني، إن مليونًا و70 ألف شخص زاروا مدينة العلمين الجديدة في أثناء فترة تنظيم مهرجان العلمين الذي تضمن فعاليات اتسمت بالتنوع برا وجوا وبحرا.

وأضاف «الهواري»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ الفعاليات كانت غير عادية وغير مسبوقة، مثل سباق الطائرات الذي شاركت فيه مظلات من الجيش المصري ومتسابقون من الإمارات، وشارك عدد من الدول في هذا السباق العالمي.

فنانون عرب شاركوا في حفلات العلمين

وأشار الناقد الفني، إلى تنظيم بطولة في الكرة الشاطئية، وتحركت 100 سيارة فارهة من سفاجا إلى العلمين في عرض أكثر من رائع تابعه العالم، كما شارك فنانون عرب في حفلات بالعلمين، فقد كانت الحفلات كاملة العدد وكل التذاكر محجوزة للأطفال والشباب والكبار.

وأكد أن الوطن العربي كله احتفل بمهرجان العلمين، فقد قدم حفلات كاملة العدد لإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة، بالإضافة إلى الفنانين المصريين مثل علي الحجار وتامر حسني الذي أحيا حفل الافتتاح وحقق نجاحا فاق المُتوقع.