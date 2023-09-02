هنا دُفن محمد الفايد.. تعرف على آخر محطة في رحلة الملياردير المصري

تُوفي رجل الأعمال المصري، الملياردير محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عامًا في بريطانيا، وشيعت جنازته أمس بعد صلاة الجمعة.

أين دفُن الملياردير محمد الفايد؟

وأعلن وفاة محمد الفايد، زوج حفيدته، أشرف حيدر، إذ نشر عبر حسابه على «فسيبوك»: «تُوفي اليوم إلى رحمة الله تعالى، جد زوجتي رجل الأعمال المصري الشهير، محمد الفايد، ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ودُفن الملياردير محمد الفايد، بجوار ابنه في ضريح العائلة بمقابر ووكينج، بالقرب من المركز الإسلامي بلندن وريجنت بارك عقب صلاة الجمعة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لماذا وقع الاختيار على مقبرة ووكينج؟

وفى وقت سابق عندما لقي ابنه دودي فايد مصرعه، تم دفنه في ريجنت بارك بوسط لندن، ولكن بعد ساعات قليلة من يوم دفنه تم نقله إلى مسجد ريجنت بارك بوسط لندن ومنها إلى مقبرة ووكينج، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وحينها قال المتحدث باسم الشرطة فى ووكينج، إن عائلة الفايد أصرت على إقامة حفل خاصة، ويتم احترام تلك الرغبات في لندن. وتعد مقابر ووكينج مقابر للدفن الإسلامي، لذلك دُفن محمد فايد بجوار ابنه في ضريح العائلة.